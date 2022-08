Gazzetta: Adl chiede al Psg di valutare Fabian qualche milione in più per pagarci l’ingaggio di Navas (Di lunedì 8 agosto 2022) Da oggi, secondo la Gazzetta dello Sport si entrerà nel vivo della trattativa con il Psg per Fabian Ruiz. gli azzurri intendono cedere Ruiz per una cifra tra i 25 e i 30 milioni e puntano a farlo in fretta perche? fino a qualche giorno fa temeva di restare con il cerino in mano e con un calciatore “ingombrante” a scadenza di contratto. È chiaro, spiega la Gazzetta che tutti i tasselli devono andare al posto giusto, anche quello relativo a Navas. Il portiere spagnolo infatti potrebbe entrare nella trattativa con i francesi De Laurentiis in pratica chiede ai francesi di valutare qualche milioncino in piu? il cartellino dello spagnolo per poi con quel “surplus” pagare l’ingaggio di Navas, che arriverebbe in ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 8 agosto 2022) Da oggi, secondo ladello Sport si entrerà nel vivo della trattativa con il Psg perRuiz. gli azzurri intendono cedere Ruiz per una cifra tra i 25 e i 30 milioni e puntano a farlo in fretta perche? fino agiorno fa temeva di restare con il cerino in mano e con un calciatore “ingombrante” a scadenza di contratto. È chiaro, spiega lache tutti i tasselli devono andare al posto giusto, anche quello relativo a. Il portiere spagnolo infatti potrebbe entrare nella trattativa con i francesi De Laurentiis in praticaai francesi dimilioncino in piu? il cartellino dello spagnolo per poi con quel “surplus” pagaredi, che arriverebbe in ...

