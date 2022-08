Elezioni: dopo la rottura con Calenda Letta esclude riavvicinamento a Conte (Di lunedì 8 agosto 2022) dopo la rottura con Calenda, che ha mandato all'aria le alleanze da lui tessute Enrico Letta afferma di non ricercare aperture con il M5S: "E' stato Conte a far cadere il governo Draghi" L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 8 agosto 2022)lacon, che ha mandato all'aria le alleanze da lui tessute Enricoafferma di non ricercare aperture con il M5S: "E' statoa far cadere il governo Draghi" L'articolo proviene da Firenze Post.

petergomezblog : Elezioni, la diretta – Calenda, il gelo con Letta dopo l’accordo Pd-Sinistra: in tv scioglierà la riserva. Appendin… - fattoquotidiano : #Calenda rompe l’alleanza col Pd dopo cinque giorni. “Aveva creato una coalizione che nasceva per perdere”. Letta:… - borghi_claudio : @marioimprota11 @ItalexitMori @LegaSalvini Ma coraggio de che? ?? Di provare a far vincere il pd in tutte le mille e… - gralbertazzi : RT @ubaldo_angelo: allora, al #TG4 #CiccioBoccia sta dicendo: ?? - dopo le elezioni ci sarà alleanza (che già vive nelle piazze) con i 5S; ??… - lucdilo : @bianca_cappa Vabbè dai. Vedremo dopo elezioni quanti voti hanno portato Calenda e magari Renzi e se e con chi si… -