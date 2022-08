Ecco le Top 100 industrie della Difesa. Leonardo prima in Ue (Di lunedì 8 agosto 2022) Nonostante le difficoltà legate alla crisi della catena di approvvigionamento dovuta al Covid, i ricavi delle prime cento aziende del settore della Difesa sono aumentate per il sesto anno consecutivo, segno della continua resistenza dell’industria globale di fronte alla pandemia e ai relativi shock economici. È il quadro certificato dalla Top 100 di DefenseNews, l’autorevole sito americano che ogni anno stila la classifica delle prime cento aziende del Pianeta. Nel 2021 hanno registrato ricavi pari a circa 595 miliardi di dollari, l’8% in più rispetto all’anno precedente. A dominare il mercato sono ancora i campioni a stelle e strisce, con la Top5 tutta composta da aziende americane, ma l’ascesa dei colossi cinesi è evidente, e già al sesto posto insedia il vertice la Aviation industry corporation of China. Ottimo ... Leggi su formiche (Di lunedì 8 agosto 2022) Nonostante le difficoltà legate alla crisicatena di approvvigionamento dovuta al Covid, i ricavi delle prime cento aziende del settoresono aumentate per il sesto anno consecutivo, segnocontinua resistenza dell’industria globale di fronte alla pandemia e ai relativi shock economici. È il quadro certificato dalla Top 100 di DefenseNews, l’autorevole sito americano che ogni anno stila la classifica delle prime cento aziende del Pianeta. Nel 2021 hanno registrato ricavi pari a circa 595 miliardi di dollari, l’8% in più rispetto all’anno precedente. A dominare il mercato sono ancora i campioni a stelle e strisce, con la Top5 tutta composta da aziende americane, ma l’ascesa dei colossi cinesi è evidente, e già al sesto posto insedia il vertice la Aviation industry corporation of China. Ottimo ...

