Divertirsi al ristorante non è peccato (Di lunedì 8 agosto 2022) “Non giocare con il cibo”, “Non mangiare con le mani”, “Non fare la scarpetta”: sono alcune delle regole fondamentali del galateo a tavola, ovvero le raccomandazioni che ogni occidentale si abitua presto a sentirsi ripetere fin dall’infanzia. Eppure, almeno in parte, la ristorazione contemporanea sta andando in tutt’altra direzione, creando luoghi in cui a tavola ci si può divertire, giocando con sapori, colori e consistenze diverse, utilizzando e stimolando tutti i sensi contemporaneamente, e trasformando il pasto in un’esperienza unica e memorabile, grazie alla capacità di toccare corde profonde e di creare baudelairiane “correspondence” tra chi mangia e chi cucina. Menu da “una, nessuna, centomila” portate Sulla carta le regole sono sempre le stesse: si arriva al ristorante, si consulta il menù e si ordinano uno o più piatti, oppure ci si affida ai percorsi di ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 8 agosto 2022) “Non giocare con il cibo”, “Non mangiare con le mani”, “Non fare la scarpetta”: sono alcune delle regole fondamentali del galateo a tavola, ovvero le raccomandazioni che ogni occidentale si abitua presto a sentirsi ripetere fin dall’infanzia. Eppure, almeno in parte, la ristorazione contemporanea sta andando in tutt’altra direzione, creando luoghi in cui a tavola ci si può divertire, giocando con sapori, colori e consistenze diverse, utilizzando e stimolando tutti i sensi contemporaneamente, e trasformando il pasto in un’esperienza unica e memorabile, grazie alla capacità di toccare corde profonde e di creare baudelairiane “correspondence” tra chi mangia e chi cucina. Menu da “una, nessuna, centomila” portate Sulla carta le regole sono sempre le stesse: si arriva al, si consulta il menù e si ordinano uno o più piatti, oppure ci si affida ai percorsi di ...

