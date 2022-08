Covid, oggi nel Lazio 1334 nuovi casi e 8 morti: i dati dalle Asl (Di lunedì 8 agosto 2022) Covid Lazio, buone notizie sul fronte dei contagi. Diminuiscono i nuovi positivi registrati oggi, lunedì 8 agosto, in regione. I nuovi casi sono 1334 — ieri erano 2461 — mentre 8 le persone decedute. Ma vediamo in dettaglio i dati completi. Covid Lazio: i dati di oggi 8 agosto 1334 nuovi contagi +40 ricoverati +2 terapie intensive +8 morti 7830 guariti +2 terapie intensive su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 8 agosto 2022), buone notizie sul fronte dei contagi. Diminuiscono ipositivi registrati, lunedì 8 agosto, in regione. Isono— ieri erano 2461 — mentre 8 le persone decedute. Ma vediamo in dettaglio icompleti.: idi8 agostocontagi +40 ricoverati +2 terapie intensive +87830 guariti +2 terapie intensive su Il Corriere della Città.

TeresaBellanova : Se avessimo preso il Mes oggi non avremmo liste di attesa interminabili per tutto ciò che non è Covid. Questa è l'u… - RobertoBurioni : Anche oggi 171 morti di COVID. O li stiamo contando male (ma pare di no), o li stiamo curando male (posso sospettar… - fanpage : Sono 11.976 i nuovi casi Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore mentre i decessi sono 113. I dati del bolle… - NazioneLaSpezia : Covid Liguria, i dati dell'8 agosto: 330 nuovi positivi e nessun decesso - Elisa34012803 : RT @PeppeBille: Mi permetto di far notare che ancora oggi per accedere negli ospedali e nelle RSA serve il green Pass; la mascherina è anco… -