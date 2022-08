Concorsi OSS (Di lunedì 8 agosto 2022) In questa pagina raccogliamo tutti i Concorsi Pubblici per OSS (Operatore Socio Sanitario) in varie regioni e comuni d’Italia, in strutture pubbliche e collegate alla Sanità Nazionale. Ricordiamo a scanso di equivoci che l’OSS non è un infermiere, ma è una figura di supporto, ausiliaria, anche se con una formazione supplementare di 300 ore gli OSS possono diventare Infermieri, come ad esempio avviene già in Veneto. 2022 29 Posti da Operatore Socio Sanitario in IPAV Venezia – Concorso 5 Posti come OSS all’Ospedale Maggiore di Novara 10 Posti come OSS a Tempo Indeterminato al Moscati di Avellino 5 Posti come OSS in Casa Tassoni a Cornedo Vicentino Approfondimenti Concorsi Pubblici Infermieri Concorsi Pubblici Ministero della Salute Altri Concorsi non Scaduti L'articolo proviene da Posizioni Aperte. Leggi su posizioniaperte (Di lunedì 8 agosto 2022) In questa pagina raccogliamo tutti iPubblici per OSS (Operatore Socio Sanitario) in varie regioni e comuni d’Italia, in strutture pubbliche e collegate alla Sanità Nazionale. Ricordiamo a scanso di equivoci che l’OSS non è un infermiere, ma è una figura di supporto, ausiliaria, anche se con una formazione supplementare di 300 ore gli OSS possono diventare Infermieri, come ad esempio avviene già in Veneto. 2022 29 Posti da Operatore Socio Sanitario in IPAV Venezia – Concorso 5 Posti come OSS all’Ospedale Maggiore di Novara 10 Posti come OSS a Tempo Indeterminato al Moscati di Avellino 5 Posti come OSS in Casa Tassoni a Cornedo Vicentino ApprofondimentiPubblici InfermieriPubblici Ministero della Salute Altrinon Scaduti L'articolo proviene da Posizioni Aperte.

