Calcio, Lazio, arriva Provedel per le visite mediche. (Di lunedì 8 agosto 2022) Una trattativa lunga, che ha visto la Lazio e il portiere arrivare a dama. L'operazione con lo Spezia è andata a buon fine e oggi il nuovo acquisto dei biancocelesti è arrivato presso la Mater Dei per le visite mediche di idoneità prima di siglare il contratto con la Lazio che lo legherà per ben 5 anni ai colori biancocelesti. Appena arrivato a destinazione, sessione di foto e autografi. Alla classica domanda dei tifosi presenti: "Sei felice di venire alla Lazio?". Puntuale la risposta di Ivan: "Molto felice!". L'articolo proviene da Italia Sera.

