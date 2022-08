Bloccato in parete a Rogno | escursionista di 44 anni con traumi e fratture | grave

(Di lunedì 8 agosto 2022). Sarebbe rimastoine cadendo avrebbe riportato diversi: alla schiena, alle spalle e al torace, oltre ad una frattura alla caviglia. Soccorsi in azione lunedì 8 agosto nella zona dei Pilastri di, nell’Alto Sebino, per un uomo di 44indifficoltà in montagna. Intorno alle 13, si sono attivati i tecnici del Soccorso Alpino di Breno e Clusone, oltre all’elicottero del 118 per il trasporto dell’uomo in codice rosso all’ospedale Papa GiovXXIII di Bergamo. Secondo le primissime informazioni l’uomo era cosciente, ma le sue condizioni sarebbe comunque piuttosto gravi.

newsbiella : Dal Nord Ovest - Escursionista bloccato in parete, salvato dal Soccorso Alpino -

Nella serata di ieri i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti sulla ferrata della Falconera, comune di Varallo Sesia, per un escursionistasul percorso attrezzato. La chiamata è stata lanciata intorno alle 18, la Centrale operativa ha verificato che l'uomo si trovasse in posizione sicura, cioè vincolato e non appeso all'...Gli operatori si sono mosso per un escursionistasul percorso attrezzato. La chiamata è ... cioè vincolato alladi roccia, e non appeso all'imbragatura che avrebbe potuto provocare la ... Bloccati in parete all'imbrunire senza l'attrezzatura per affrontare la notte: due alpinisti salvati poco prima dell'arrivo del temporale DRO. Un probabile errore di valutazione che li ha portati ad uscire dalla via rimanendo incrodati a circa metà parete. Poi l'incidente, la scivolata e le ferite. Sono stati attimi di paura quelli viss ...DRO. Un probabile errore di valutazione che li ha portati ad uscire dalla via rimanendo incrodati a circa metà parete. Poi l'incidente, la scivolata e le ferite. Sono stati attimi di paura quelli viss ...