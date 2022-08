Berardi è una furia: il calciatore contro un tifoso dopo Modena-Sassuolo, rissa sfiorata | VIDEO (Di lunedì 8 agosto 2022) Momenti di grande tensione al termine di Modena-Sassuolo, sfida valida per la Coppa Italia. La gara si è conclusa con un sorprendente 3-2, l’eliminazione della squadra di Serie A è stata pesantissima. I gol sono stati realizzati da Falcinelli e la doppietta di Mosti per i padroni di casa, Berardi su rigore e Ayhan per gli ospiti. Al termine della partita un episodio di nervosismo: un tifoso ha rivolto alcuni insulti al numero 10 neroverde che ha avuto una reazione furiosa. Berardi ha reagito e si è sfiorata la rissa. E’ un momento delicato per il calciatore, le voci di mercato continuano a circolare, in più la sconfitta in Coppa Italia potrebbe portare le prime conseguenze. #Berardi un filo arrabbiato dopo ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 8 agosto 2022) Momenti di grande tensione al termine di, sfida valida per la Coppa Italia. La gara si è conclusa con un sorprendente 3-2, l’eliminazione della squadra di Serie A è stata pesantissima. I gol sono stati realizzati da Falcinelli e la doppietta di Mosti per i padroni di casa,su rigore e Ayhan per gli ospiti. Al termine della partita un episodio di nervosismo: unha rivolto alcuni insulti al numero 10 neroverde che ha avuto una reazione furiosa.ha reagito e si èla. E’ un momento delicato per il, le voci di mercato continuano a circolare, in più la sconfitta in Coppa Italia potrebbe portare le prime conseguenze. #un filo arrabbiato...

