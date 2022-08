Bentley Bentayga Hybrid - Da Milano a St Moritz con la plug-in di Crewe

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 8 agosto 2022) Dal Quadrilatero della moda dia St., una strada che è il banco di prova ideale per la. Una Suv che per laè ambasciatrice della strategia Beyond100, il percorso che porterà la Casa dia realizzare dal 2026 solo veicoli elettrificati e dal 2030 esclusivamente elettrici. Per questo nostro primo contatto abbiamo scelto la versione First, quella che generalmente definiremmo come modello di punta della gamma, ma sappiamo benissimo che la lista degli optional in questo segmento è praticamente infinita. solo una questione di prezzo. Che in questo caso parte da 207.600 euro. 449 CV, per sé o per l'autista. Esternamente, tra lae la V8 non ci sono differenze sostanziali, se non per la presa di ricarica. La novità principale è ...