Zona_Wrestling : WWE: Edge apparirà molto più spesso a Raw? - ItalianGodAEW : @bonko89 @ErCardinale @WWE Però cmq la spear di edge a dominik potrebbe essere un segnale per il turn, vedremo però… - ItalianGodAEW : @bonko89 @ErCardinale @WWE potrebbe essere un opzione anche se cmq edge ha dato dimostrazione di voler affrontare d… - bonko89 : @ItalianGodAEW @ErCardinale @WWE Per me creano il tag Edge dominik misteryo per poi fare girare dominik heel - ItalianGodAEW : @ErCardinale @WWE E invece te tieni edge face che cerca di fare il monello ma non ci riesce. Unica cosa che non sta… -

Zona Wrestling

Il ritorno dicosta caro al Judgement Day Grande opener perSummerslam che continua con la sfida tra ' Il magnifico' The Miz e lo sfidante ed influencer Logan Paul. Nonostante la professione ...... i Mysterios di Rey, fresco di ventesimo anniversario in, e Dominik potranno farsi valere contro gli infidi rappresentanti del Judgment Day di Finn Balor e Damian Priest che, liberatisi di, ... WWE: Edge torna con un nuovo look e si vendica sul Judgment Day nel modo più doloroso We’ll see Rey Mysterio facing off against Finn Balor in a singles match on the broadcast. You can check out the official preview and lineup for Monday’s episode of RAW below: * WWE United States ...A new photo shows Edge and Brock Lesnar enjoying a conversation before last Saturday's action-filled SummerSlam 2022 pay-per-view.