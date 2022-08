Vacanze, le più care ultimi 50 anni: dal carburante ai voli e traghetti (Di domenica 7 agosto 2022) (Adnkronos) – Mentre scatta l’esodo, gli italiani, quelli almeno che ancora possono permettersi le ferie, vanno incontro a un salasso annunciato: si preparano infatti a vivere Vacanze estive, quelle del 2022, che saranno ricordate come le più care degli ultimi 50 anni. Quest’anno si registrano infatti rincari fino a tre cifre per il comparto turistico. E’ quanto segnala il Codacons. Iniziando dagli spostamenti, chi decide di partire per la villeggiatura deve mettere in conto aumenti abnormi per aerei, traghetti e carburanti – spiega il Codacons – I voli nazionali costano un terzo in più rispetto allo scorso anno (+33,3%) mentre le tariffe dei voli internazionali sono più che raddoppiate, segnando il record del +124,1%. Non andrà meglio a chi deciderà di muoversi in ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 7 agosto 2022) (Adnkronos) – Mentre scatta l’esodo, gli italiani, quelli almeno che ancora possono permettersi le ferie, vanno incontro a un salasso annunciato: si preparano infatti a vivereestive, quelle del 2022, che saranno ricordate come le piùdegli50. Quest’anno si registrano infatti rincari fino a tre cifre per il comparto turistico. E’ quanto segnala il Codacons. Iniziando dagli spostamenti, chi decide di partire per la villeggiatura deve mettere in conto aumenti abnormi per aerei,e carburanti – spiega il Codacons – Inazionali costano un terzo in più rispetto allo scorso anno (+33,3%) mentre le tariffe deiinternazionali sono più che raddoppiate, segnando il record del +124,1%. Non andrà meglio a chi deciderà di muoversi in ...

