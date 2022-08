Traffico Roma del 07-08-2022 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 7 agosto 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto Apriamo un assaggio una mento con la notizia di un incidente su via del Foro Italico temporaneamente chiusa la rampa di uscita su Corso di Francia in sezione della galleria Giovanni XXIII a Cesano chiuso l’intero tratto di via di Monte Sant’Andrea per lavori di taglio di alberi pericolanti a seguito dell’incendio di ieri contestualmente sospese le linee Atac 036 024 come ogni domenica pedonalizzazione di via dei Fori Imperiali deviazioni anche per le linee bus di zona anche a Porta Portese per il mercato domenicale deviazione per le linee bus 170 719 781 maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it bene da Patrizia Ferrara è tutto Grazie per l’attenzione A più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In ...