Sky – Napoli su Frattesi | si fiondano anche Juve e Milan

Leggi su napolipiu

(Di domenica 7 agosto 2022) Ilpensa adel Sassuolo per sostituire il partente Fabian Ruiz. Il centrocampista italiano piacentus e. Nelle ultime ore il nome diè stato accostato al club di Aurelio De Laurentiis che sta venendo Fabian Ruiz al PSG. Il centrocampista sarebbe un ottimo rinforzo per ilche ville aprire un nuovo ciclo con calciatori forti ma giovani, come il caso di Giacomo Raspadori oramai ad un passo dal diventare ufficialmente un giocatore del. Sunon c’è solo il. Secondo quanto riferisce Sky Sportile lantus seguono. I rossoneri sono preoccupato dall’infortunio di ...