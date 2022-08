Simeone Napoli, il centravanti vuole giocare in azzurro (Di domenica 7 agosto 2022) Il centravanti del Verona Simeone vuole a tutti i costi trasferirsi al Napoli. Rifiutata pure l’offerta del Nizza Secondo quanto intrapreso da CalcioNapoli24, i partenopei sono vicini all’ingaggio di Simeone. L’argentino ha rifiutato anche il Nizza pur di accasarsi alla corta azzurra. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 7 agosto 2022) Ildel Veronaa tutti i costi trasferirsi al. Rifiutata pure l’offerta del Nizza Secondo quanto intrapreso da Calcio24, i partenopei sono vicini all’ingaggio di. L’argentino ha rifiutato anche il Nizza pur di accasarsi alla corta azzurra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

