Scoppia una lite in via Mezzocannone | giovane ferito con colpi d’arma da fuoco

(Di domenica 7 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Undi 27 anni, napoletano, è stato ricoverato la scorsa notte nel pronto soccorso del Cto dopo aver riportato due feriteda taglio e un colpo alla testa. Ai carabinieri della stazione di Marianella il 27enne, incensurato, ha riche mentre era con un amico in viasarebbe statoto da alcuni extracomunitari per questioni di viabilità. La vittima ha ricevuto un colpo in testa con una bottiglia ed è stata ferita da due fendenti al petto e alla spalla. Ilè ancora ricoverato in osservazione, non in pericolo di vita, con una prognosi di trenta giorni. Sulla vicenda proseguono le indagini dei carabinieri, anzitutto per la ricostruzione della dinamica del ferimento. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

