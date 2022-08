Khloe Kardashian e Tristan Thompson: è nato il secondo figlio con gestazione per altri, ma intanto non sono più una coppia (Di domenica 7 agosto 2022) Maternità surrogata per Khloé Kardashian, americana di Los Angeles e regina dei reality, che dà il benvenuto al secondo figlio. È un fiocco azzurro, un maschietto di cui non si conosce ancora il nome, concepito con il suo ex, il campione di basket Tristan Thompson. Il nuovo arrivato, che è stato accolto da entrambi con gioia nonostante la recente separazione, andrà a far compagnia alla prima figlia, True, che ha compiuto quattro anni. Una notizia a sorpresa dopo che la star dei reality, sorella di Kim, aveva definitivamente archiviato la storia con il celebre cestista di origine canadese che gioca nella Nba americana con i Chigago Bulls. Una coppia scoppiata? Non proprio. Almeno dal punto di vista genitoriale. La decisione di avere un secondo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 7 agosto 2022) Maternità surrogata per Khloé, americana di Los Angeles e regina dei reality, che dà il benvenuto al. È un fiocco azzurro, un maschietto di cui non si conosce ancora il nome, concepito con il suo ex, il campione di basket. Il nuovo arrivato, che è stato accolto da entrambi con gioia nonostante la recente separazione, andrà a far compagnia alla prima figlia, True, che ha compiuto quattro anni. Una notizia a sorpresa dopo che la star dei reality, sorella di Kim, aveva definitivamente archiviato la storia con il celebre cestista di origine canadese che gioca nella Nba americana con i Chigago Bulls. Unata? Non proprio. Almeno dal punto di vista genitoriale. La decisione di avere un...

