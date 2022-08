Juventus-Sassuolo, prima giornata Serie A 2022/2023: data, orari, diretta tv Sky/Dazn (Di domenica 7 agosto 2022) Juventus-Sassuolo, in programma lunedì 15 agosto alle ore 20:45, chiude il programma della prima giornata della Serie A 2022/2023. Esordio stagionale tra le mura amiche dello Stadium per i bianconeri di Allegri, decisi a riscattare le delusioni della passata stagione. Attenzione però al Sassuolo, che si presenterà a Torino con un match ufficiale già nelle gambe e con tutte le carte in regola per mettere in difficoltà la Vecchia Signora. TV E STREAMING – La partita sarà visibile in diretta su Dazn, oltre che in streaming su Timvision. Gli abbonati Sky, tramite sottoscrizione di apposita offerta, potranno vedere il match in diretta tv al canale 214 del proprio decoder. Sportface vi racconterà la sfida ... Leggi su sportface (Di domenica 7 agosto 2022), in programma lunedì 15 agosto alle ore 20:45, chiude il programma delladella. Esordio stagionale tra le mura amiche dello Stadium per i bianconeri di Allegri, decisi a riscattare le delusioni della passata stagione. Attenzione però al, che si presenterà a Torino con un match ufficiale già nelle gambe e con tutte le carte in regola per mettere in difficoltà la Vecchia Signora. TV E STREAMING – La partita sarà visibile insu, oltre che in streaming su Timvision. Gli abbonati Sky, tramite sottoscrizione di apposita offerta, potranno vedere il match intv al canale 214 del proprio decoder. Sportface vi racconterà la sfida ...

