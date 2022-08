Jova Beach Party, il capo dell’Ispettorato del lavoro sul caso degli operatori in nero: “Dove non ci sono contratti non ci sono i diritti, Lorenzo dovrebbe ringraziarci anziché criticare” (Di domenica 7 agosto 2022) “Jovanotti avrebbe fatto meglio a ringraziare i nostri ispettori. Ha perso un’occasione per parlare a tutti i suoi fan intestandosi davvero la lotta al lavoro nero“. È durissima la replica di Bruno Giordano, il capo dell’Ispettorato nazionale del lavoro, a Jovanotti. Due giorni dopo la notizia dei 17 lavoratori senza contratto (poi regolarizzati dalle ditte) emersi nella tappa del Jova Beach Party a Lido di Fermo a seguito dei controlli dell’Ispettorato nazionale del lavoro di Ascoli Piceno, non si placano le polemiche sull’evento. Prima ci sono state le critiche feroci degli ambientalisti, poi il cantante e gli organizzatori del tour ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 7 agosto 2022) “notti avrebbe fatto meglio a ringraziare i nostri ispettori. Ha perso un’occasione per parlare a tutti i suoi fan intestandosi davvero la lotta al“. È durissima la replica di Bruno Giordano, ilnazionale del, anotti. Due giorni dopo la notizia dei 17 lavoratori senza contratto (poi regolarizzati dalle ditte) emersi nella tappa dela Lido di Fermo a seguito dei controllinazionale deldi Ascoli Piceno, non si placano le polemiche sull’evento. Prima cistate le critiche ferociambientalisti, poi il cantante e gli organizzatori del tour ...

