Gaza | nuovi raid israeliani nella notte Ucciso uno dei capi della Jihad

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 7 agosto 2022) (Adnkronos) –attacchi nelledell’esercito israeliano suin risposta al lancio di razzi, nel terzo giorno dell’operazione “Breaking Dawn”. In unaereo israelianocittà di Rafah è statoun altro leaderislamica a, Khaled Mansour. Lo riferiscono le ForzeDifesa israeliane. Mansour è l’equivalente per il sudStriscia didi Tayseer Jabari, il comandante del gruppo terroristico nel nord dell’enclave palestineseieri in un attacco aereo israeliano. I funzionarihanno spiegato che Mansour ha anche cercato di compiere un attacco missilistico anticarro al confine israeliano ...