Elezioni 2022, Toccafondi (IV): “Dopo 2 settimane lezioni interrotte. Trovare sedi alternative” (Di domenica 7 agosto 2022) "Sospendere le lezioni Dopo solo due settimane dal loro inizio provocherebbe un danno all'attività didattica: è indispensabile che il ministero dell'Interno e quello dell'Istruzione si impegnino con i comuni per individuare sedi alternative alle scuole per il voto di settembre". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 7 agosto 2022) "Sospendere lesolo duedal loro inizio provocherebbe un danno all'attività didattica: è indispensabile che il ministero dell'Interno e quello dell'Istruzione si impegnino con i comuni per individuarealle scuole per il voto di settembre". L'articolo .

borghi_claudio : Questo articolo per cominciare a familiarizzarsi con i nuovi collegi e con la legge elettorale. Ne parleremo nei pr… - petergomezblog : Elezioni, la diretta – Raggiunto l’accordo tra Pd, Sinistra e Verdi. Letta: “Intesa necessaria, come quella con Azi… - Mov5Stelle : Le autocandidature per le prossime elezioni Politiche sono aperte. Ciascun iscritto, che ne abbia i requisiti, ha i… - SilenzieFalsita : Ersparmer: «Ormai il mio disprezzo per i piddini è tale che alle prossime elezioni rischio di votare per Meloni e p… - gio1893 : RT @PBerizzi: Perchè, a un mese e mezzo dalle elezioni, Meloni rilancia il motto fascista 'Dio, patria, famiglia'? A quale elettorato si ri… -