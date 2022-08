QN Motori

Car Sharing:'è e come funziona Il Car Sharing è il servizio di autonoleggio che, tramite una semplice prenotazione online, permette di utilizzare un'automobile per un periodo di tempo di breve ...Car Sharing:'è e come funziona Il Car Sharing è il servizio di autonoleggio che, tramite una semplice prenotazione online, permette di utilizzare un'automobile per un periodo di tempo di breve ... Carsharing: cos'è e come funziona Scopriamo insieme cos'è il carsharing e in quali aspetti si differenzia rispetto al carpooling, un servizio con il quale viene molto spesso confuso ...ROMA (ITALPRESS) – Sono oltre 30.000 i noleggi effettuati da oltre 6.200 utenti di Kinto Share, che hanno viaggiato per oltre 1 Milione e 450 mila chilometri, percorsi per circa il 50% del tempo in mo ...