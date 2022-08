Calcio italiano in lutto, auto sbanda e si ribalta: morto a soli 19 anni (Di domenica 7 agosto 2022) lutto nel mondo del Calcio: un giovanissimo atleta di talento è morto in un terribile incidente stradale. L’auto, una Bmw Serie 4, guidata da un’altra persona, ha sbandato, si è ribaltata ed è uscita fuori strada, oltrepassando il guard-rail. L’impatto è stato veramente terribile, l’auto è andata completamente distrutta. Per il giovanissimo atleta ed un’altra persona presente con lui in macchina non c’è stato nulla da fare. L’unico a salvarsi è stato il conducente del veicolo ed è ricoverato in prognosi riservata. (Continua dopo la foto…) Tv in lutto, è morta un’icona delle serie televisive: triste annuncio Calcio in lutto, è morto a soli 19 anni Un terribile ... Leggi su tvzap (Di domenica 7 agosto 2022)nel mondo del: un giovanissimo atleta di talento èin un terribile incidente stradale. L’, una Bmw Serie 4, guidata da un’altra persona, hato, si èta ed è uscita fuori strada, oltrepassando il guard-rail. L’impatto è stato veramente terribile, l’è andata completamente distrutta. Per il giovanissimo atleta ed un’altra persona presente con lui in macchina non c’è stato nulla da fare. L’unico a salvarsi è stato il conducente del veicolo ed è ricoverato in prognosi riservata. (Continua dopo la foto…) Tv in, è morta un’icona delle serie televisive: triste annuncioin, è19Un terribile ...

