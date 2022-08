Byron Moreno | Italia-Corea del Sud? Dopo la partita mi offrirono tanti soldi

ciroaleroby4 : @frascone_ilaria @ElCalabrinho Cmq questo l'avrebbe fischiato anche Byron Moreno - stefaniabecheru : @MARGHER26630502 @Nonha_stata Con Byron Moreno ce la può fare. - valeriosaitta1 : @SocialeDestra In una foto tutto il dramma di un uomo che aveva fatto credere a tutti d'essere arbitro imparziale,… - josemorenovelez : @BSCFemenino_ Ah osea que si intentaron pegarse un Byron Moreno? - SantiagoI0I : Byron Moreno pitando??? -

laRegione

ammise di avere sbagliato, diciassette anni dopo: "Il fallo su Zambrotta era da espulsione". Non era l'unico episodio che l'arbitro ecuadoriano si vide contestare durante gli ottavi di ...... nello stadio della capitale che nel 2002 ospitò vari match dei Mondiali (per intenderci, quelli che gli azzurri ricorderanno per sempre per l'arbitraggio diagli ottavi proprio contro i ... Sviste arbitrali: Dienst, Byron Moreno e gli altri Byron Moreno ammise di avere sbagliato, diciassette anni dopo: “Il fallo su Zambrotta era da espulsione”. Non era l’unico episodio che l’arbitro ecuadoriano si vide contestare durante gli ottavi di fi ...Cinquantesei anni fa, nella finale mondiale di Wembley venne segnato il più famoso dei gol fantasma che il mondo del pallone ricordi ...