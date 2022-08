Brindisi | un gambiano ferito in una lite denuncia | «Contro di me insulti razzisti» Denunciato un 27enne italiano | «Io aggredito da 3 migranti»

(Di domenica 7 agosto 2022) «Non ci sono elementi certi per definire se si tratti di unaa sfondo razziale», spiega per il momento la polizia locale didopo unascoppiata fuori da un locale ieri, 6 agosto, tra un 30enne del Gambia e unno. I due hanno fornito «versioni diverse sui moventi», riferiscono fonti vicine alle indagini che, per il momento, riconducono la causa a «futili motivi». Lo stra i due è iniziato dentro a un bar per poi proseguire fuori dal locale, lungo la via Provinciale San Vito. A causa delle violenze, il 30enne è stato portato all’ospedale Perrino didove il personale ha riscontrato una frattura del setto nasale, guaribile nel giro di un mese secondo i medici. La polizia locale, a seguito del referto medico, ha ...

Una zuffa, secondo alcuni. Un'aggressione a sfondo razziale, secondo altri. Un lavoratore immigrato — un trentenne originario del Gambia — è rimasto ferito in una lite con un 29enne di Brindisi. Anche ...Pugni sferrati prima allo stomaco, poi in pieno viso. Riverso a terra in una pozza di sangue un giovane 30enne di origini africane. Attimi di paura e di violenza inaudita, nel primo pomeriggio ...