Borghi (Pd): 'Calenda sbaglia se rompe, spazio al centro non c'è' (Di domenica 7 agosto 2022) Politica a capricci. " Calenda ha sottoscritto con il Pd e con +Europa un accordo che per noi è valido e i cui contenuti fanno parte dell'azione che faremo per convincere gli elettori a darci fiducia ... Leggi su globalist (Di domenica 7 agosto 2022) Politica a capricci. "ha sottoscritto con il Pd e con +Europa un accordo che per noi è valido e i cui contenuti fanno parte dell'azione che faremo per convincere gli elettori a darci fiducia ...

borghi_claudio : 30% dei collegi a Calenda, 20% a Fratoianni... dai che è la volta che il PD lo estinguono loro... ?? (Aimè però no… - ilo_ak : RT @kobux4: @borghi_claudio I dibattiti elettorali in tv stavolta li faranno tra di loro, Calenda dice la sua, Fratoianni l’esatto opposto… - SilenziPatrizi3 : @maucora @kobux4 @borghi_claudio Calenda intelligente è un azzardo ???????? - quirinobiscaro : RT @kobux4: @borghi_claudio I dibattiti elettorali in tv stavolta li faranno tra di loro, Calenda dice la sua, Fratoianni l’esatto opposto… - shopenauerwho : RT @kobux4: @borghi_claudio I dibattiti elettorali in tv stavolta li faranno tra di loro, Calenda dice la sua, Fratoianni l’esatto opposto… -