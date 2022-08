Arisa senza veli | lo scatto che sconvolge il web

(Di domenica 7 agosto 2022) Una nuova immagine “proibita” dientusiasma i fan ma lascia perplessi numerosi utenti. La donna non è nuova a iniziative di questo genere, che in passato hanno suscitato anche polemiche. La cantante genoveseha di recente pubblicato sul suo profilo Instagram uno“bollente”. Altre volte l’artista aveva sorpreso ugualmente così i suoi fan. Di contro, invece, non sono mancate le polemiche per alcune foto considerate inopportune. Stavolta laè corredato da una breve didascalia in cui l’artista celebra se stessa e continua in quella che considera la sua personale lotta ai pregiudizi. La cantante si è detta più volte a sostegno alle donne, della loro consapevolezza e contro il body-shaming, ma anche al fianco dell’identità di genere, ossia il preteso senso di appartenenza di una ...

LisaCan62163096 : @andreahafame Arisa è mille volte meglio della Lovato senza se e senza ma - JollyRoger____ : @PettirossoHood @AnnaBuriani @euxjt99 @InfinityLu75 @ARISA_OFFICIAL Collezionano evidenziatori senza dubbio - PettirossoHood : @euxjt99 @AnnaBuriani @InfinityLu75 Bimba di Arisa ?? arrivi, leggi mezzo tweet senza capire un cazzo, offendi mia… - zazoomblog : Arisa completamente senza veli: l’annuncio spiazza i fan - #Arisa #completamente #senza #veli: - infoitcultura : Arisa posa su Instagram per una foto senza veli che è un inno al gender fluid -

...questo tempo a questa parte ha preso consapevolezza del suo corpo che ora adora e lo espone...super sexy nei live lungo lo Stivaleha rivoluzionato di nuovo la sua immagine. Ancora ...... in cui il punto vita non è così definito come in altri scatti: "Ragazze, se ho tanto successo anche così vi consiglio di iniziare a mangiare pizzesensi di colpa", scrive su Instagram. Selena ...Questa volta Arisa ha deciso di lasciare tutti a bocca aperta: la cantante si è mostrata senza veli in un post all'insegna della libertà.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...