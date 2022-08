Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2022 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 6 agosto 2022)DEL 6 AGOSTOORE 19:20 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAA CAUSA DI UN INCENDIO, CHIUSA AL TRANSITO VIA TIBURTINA TRA SETTEVILLE E ALBUCCIONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. TRAFFICO INTENSO SULLA LITORANEA, CI SONO CODE A TRATTI TRA CAPOCOTTA E COLLE ROMITO NEI DUE SENSI DI MARCIA. SULLA PONTINA SI RALLENTA NEI PRESSI DI PORTO BADINO, ANCHE IN QUESTO CASO NELLE DUE DIREZIONI. CODE SULLA FLACCA TRA GAETA E VINDICIO VERSO FORMIA. PER IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA TRATTA EXTRAURBANA DELLA LINEAVITERBO CIRCONE INTERROTTA TRA MONTEBELLO E CASTELNUOVO DI PORTO A CAUSA DI UN INCENDIO NEI PRESSI DELLA STAZIONE DI RIANO. SEMPRE PER INCENDIO, SERVIZIO SOSPESO ANCHE SULLA LINEA FL7NAPOLI ...