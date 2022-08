Siviglia: Fiorentina, pesante sconfitta col Betis (3-1), viola indietro con la condizione, infortunio a Gonzalez (Di sabato 6 agosto 2022) Il Betis supera i viola apparsi indietro con la condizione, non hanno ancora assimilato gli schemi. Per la Fiorentina gol di Jovic L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 6 agosto 2022) Ilsupera iapparsicon la, non hanno ancora assimilato gli schemi. Per lagol di Jovic L'articolo proviene da Firenze Post.

AlfredoPedulla : #Milenkovic, respinto per ora forte assalto del #Siviglia. La #Fiorentina fiduciosa di incassare il sì per il rinno… - Kvaratskhelismo : RT @fullmetalnapoli: Betis Siviglia Fiorentina 3-1 Inter Villarreal 2-4 Valencia Atalanta 2-1 Praticamente oggi siamo gli unici a non aver… - Adoir8_ : RT @fullmetalnapoli: Betis Siviglia Fiorentina 3-1 Inter Villarreal 2-4 Valencia Atalanta 2-1 Praticamente oggi siamo gli unici a non aver… - fullmetalnapoli : Betis Siviglia Fiorentina 3-1 Inter Villarreal 2-4 Valencia Atalanta 2-1 Praticamente oggi siamo gli unici a non a… - sportli26181512 : Jovic non basta alla Fiorentina, sconfitta dal Betis: Amichevole a Siviglia: Betis-Fiorentina 3-1 GOL: 28' Juanmi (… -