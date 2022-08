Perché il 2022 è l’anno più caldo di sempre: i fenomeni incrociati di caldo e siccità e gli effetti sull’ambiente (Di sabato 6 agosto 2022) Il 2022 è l’anno più caldo e arido di sempre in Italia. A farlo sapere sono le rilevazioni del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), che evidenziano come la temperatura media dei sette mesi appena trascorsi sia di 0,98 gradi superiore alla media dal 1800 (quando iniziarono le misurazioni) ad oggi. A preoccupare sono soprattutto i dati di maggio, giugno e luglio, con quest’ultimo che si è attestato a 2,26 gradi in più della media stagionale, ben al di sopra della soglia degli 1,5 gradi di incremento, considerata “sicura” dagli scienziati. Per quanto riguarda le piogge, c’è stata una riduzione che tocca il 52% al Nord e il 42% al Centro-Sud, che porta il livello nazionale al -46% rispetto alla media dal 1991 al 2021. Il dato fa presagire che l’anno in corso sarà di gran lunga ... Leggi su open.online (Di sabato 6 agosto 2022) Ilpiùe arido diin Italia. A farlo sapere sono le rilevazioni del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), che evidenziano come la temperatura media dei sette mesi appena trascorsi sia di 0,98 gradi superiore alla media dal 1800 (quando iniziarono le misurazioni) ad oggi. A preoccupare sono soprattutto i dati di maggio, giugno e luglio, con quest’ultimo che si è attestato a 2,26 gradi in più della media stagionale, ben al di sopra della soglia degli 1,5 gradi di incremento, considerata “sicura” dagli scienziati. Per quanto riguarda le piogge, c’è stata una riduzione che tocca il 52% al Nord e il 42% al Centro-Sud, che porta il livello nazionale al -46% rispetto alla media dal 1991 al 2021. Il dato fa presagire chein corso sarà di gran lunga ...

