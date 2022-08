Perché Atletico Madrid - Juventus non si gioca e cosa sta succedendo (Di sabato 6 agosto 2022) Atletico Madrid - Juventus non si gioca. La prestigiosa amichevole tra il sodalizio spagnolo e quello bianconero salta. Si doveva giocare a Tel Aviv ed, invece, le tensioni esistenti in quell'area hanno reso consigliabile l'annullamento del match. Sono servite delle riflessioni prima di decidere che il match, in programma il 7 agosto, non si sarebbe giocato. Le ragioni di sicurezza riguardano l'inasprimento delle tensioni nella striscia di Gaza, a seguito delle quali sono arrivate minacce anche per Tel Aviv. Altetico Madrid - Juventus, le due squadre non sono neanche partite Poco dopo le 12.30 è arrivata l'ufficializzazione da parte dell'Atletico Madrid che l'amichevole sarebbe stata annullata. Una comunicazione ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 6 agosto 2022)non si. La prestigiosa amichevole tra il sodalizio spagnolo e quello bianconero salta. Si dovevare a Tel Aviv ed, invece, le tensioni esistenti in quell'area hanno reso consigliabile l'annullamento del match. Sono servite delle riflessioni prima di decidere che il match, in programma il 7 agosto, non si sarebbeto. Le ragioni di sicurezza riguardano l'inasprimento delle tensioni nella striscia di Gaza, a seguito delle quali sono arrivate minacce anche per Tel Aviv. Altetico, le due squadre non sono neanche partite Poco dopo le 12.30 è arrivata l'ufficializzazione da parte dell'che l'amichevole sarebbe stata annullata. Una comunicazione ...

jackcalvarosie : @scaribel @Giusepp84623364 Si confermo. Perché si è tentato fino all’ultimo di andare su Morata espressamente richi… - dayfootball1981 : @Prono_Serie_A Nope, perché ci sono state spesso partite in chiaro che non hanno avuto successo (Ad es. ManUnited -… - PSGInMyBlood : RT @MarcoLai_23: @DoctorM77 @FedTurris2 @thekanyegatti @Laudantes Tra l'altro, in ordine abbiamo: Ibra freak atletico e giocoliere (Juve)… - MarcoLai_23 : @DoctorM77 @FedTurris2 @thekanyegatti @Laudantes Tra l'altro, in ordine abbiamo: Ibra freak atletico e giocoliere… - paci_ugo : @blanchewitch17 Purtoppo è come se fosse 'normale amministrazione',chi dovrebbe tenere viva l'attenzione fa di tutt… -