(Di sabato 6 agosto 2022)– Nuova scoperta nel parco archeologico di, dove dalle ombre del tempo e dalla lava del Vesuvio riemergono piccoli ambienti arredati, rinvenuti attorno al sontuoso larario con raffigurato un ”giardino incantato”, già scavato nel 2018 nel corso di interventi di manutenzione dei fronti di scavo. E’ la vita immobile diche riaffiora alla luce: ultimi istanti di vita fotografati negli arredi sconquassati dall’eruzione del 79 d.C.., vasi, anfore, oggetti in vetro e terracotta lasciati in, abbandonati frettolosamente durante la catastrofe e recuperati oggi con gli strumenti dello scavo stratigrafico. Ma anche oggetti meno documentati come un prezioso bruciaprofumi decorato, e il gruppo unico di sette tavolette cerate raccolte da un cordino, di cui è ...

pompeii_sites : Nuove scoperte a #Pompei. La vita immobile di Pompei che riaffiora alla luce: ultimi istanti di vita fotografati ne… - LaVeritaWeb : Scoperte nuove riserve di gas offshore. L’inflazione spinge i guadagni a 7,39 miliardi contro gli 1,103 di un anno… - ParliamoDiNews : IL VIDEO. Nuove scoperte a Pompei: emergono armadi, bauli e stoviglie - il Dolomiti #video #nuove #scoperte #pompei… - ilfaroonline : Nuove scoperte a Pompei: piatti, armadi e bauli del “ceto medio” – VIDEO - ottochannel : Pompei, nuove scoperte: ecco la casa dei ceti medi -

Tiscali Notizie

a Pompei in uno dei grandi quartieri della città antica. Il Direttore del Parco archeologico, Gabriel Zuchtriegel: 'Questi dobbiamo immaginarli montati così per consentite il movimento ...Piatti, vasi, anfore, oggetti in vetro e terracotta lasciati in bauli e armadi. La vita immobile di Pompei che riaffiora alla luce: gli ultimi istanti di vita sono fotografati negli arredi ... Nuove scoperte a Pompei: piatti, bauli e armadi del 'ceto medio' TARQUINIA – Una rete di ambienti sotterranei dimenticati è stata portata alla luce a Tarquinia nel sottosuolo dell’ex ospedale di Santa Croce, in via Garibaldi, durante i lavori di risanamento conserv ...Ma anche oggetti meno documentati come un prezioso bruciaprofumi decorato e il gruppo unico di sette tavolette cerate raccolte da un cordino, di cui è stato possibile realizzare un calco. Nuova scoper ...