Motomondiale: Gp Gran Bretagna. Pole position per Zarco (Di sabato 6 agosto 2022) Il francese precede Vinales e Miller, in seconda fila Quartararo, Bagnaia ed Espargaro SILVERSTONE (Gran Bretagna) - Johann Zarco ottiene la Pole position di MotoGP nel Gran Premio di Gran Bretagna. A ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 6 agosto 2022) Il francese precede Vinales e Miller, in seconda fila Quartararo, Bagnaia ed Espargaro SILVERSTONE () - Johannottiene ladi MotoGP nelPremio di. A ...

vivereitalia : Motomondiale, Zarco in pole davanti a Vinales e Miller al Gp di Gran Bretagna - zazoomblog : Motomondiale: Gp Gran Bretagna Zarco in pole davanti a Vinales e Miller (2) - #Motomondiale: #Bretagna #Zarco - ledicoladelsud : Motomondiale, Zarco in pole davanti a Vinales e Miller al Gp di Gran Bretagna - zazoomblog : Motomondiale: Gp Gran Bretagna brutta caduta per Espargaro ma pilota ok e farà le qualifiche - #Motomondiale:… - lifestyleblogit : Motomondiale, Zarco in pole davanti a Vinales e Miller al Gp di Gran Bretagna - -