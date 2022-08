MotoGP Silverstone, Miller: "Pronto per spezzare la maledizione Ducati" (Di sabato 6 agosto 2022) La giornata di Qualifiche ha visto primeggiare la Ducati Pramac di Zarco seguita dall'Aprilia di Vinales, con l'australiano Jack Miller a chiudere la prima fila. Dopo la Q2, il pilota, che la prossima ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di sabato 6 agosto 2022) La giornata di Qualifiche ha visto primeggiare laPramac di Zarco seguita dall'Aprilia di Vinales, con l'australiano Jacka chiudere la prima fila. Dopo la Q2, il pilota, che la prossima ...

automotorinews : ??? #MotoGp, brutto highside per aleix #Espargaro prima delle qualifiche ?? Il video della caduta #6agosto… - motosprint : #MotoGP Silverstone, #Bagnaia: “Non so dove siamo rispetto alla concorrenza” - gponedotcom : 'Al mattino ero più vicino, ma nel pomeriggio Fabio ha fatto un altro step, anzi uno 'steppone' in staccata. Ed io… - FormulaPassion : #MotoGP | Ottima prestazione sia per Marco Bezzecchi che per Luca Marini, rispettivamente settimo e decimo in grigl… - ParliamoDiNews : MotoGp: Zarco conquista la pole a Silverstone | TeLoDoGratis #motogp #zarco #conquista #pole #silverstone… -