Mercato Sampdoria, fatta per Damsgaard al Brentford: domani la partenza del trequartista per Londra

Damsgaard lascerà la Sampdoria e andrà al Brentford: ecco i dettagli Mikkel Damsgaard è il nuovo grande colpo del Brentford. Il trequartista lascerà la Sampdoria per 14 milioni di euro più 6 di bonus. Inoltre, il calciatore partirà nella giornata di domani verso Londra.

