Meloni | “Il taglio del rating da parte di Moody’s preoccupa | l’Italia ha bisogno di tornare a correre”

(Di sabato 6 agosto 2022) «ildell’outlook sul debito italiano dadell’agenzia di, che si aggiunge alla drastica revisione delle stime di crescita del Pil italiano per il 2023 prevista dalla Commissione Europea. Siamo in clamoroso ritardo sull’esecuzione dei progetti del Pnrr, eviene vista come una nazione sostanzialmente ferma. Per questo siamo convinti che serva un cambio radicale rispetto alle disastrose politiche portate avanti in quest’ultimo decennio, dove il Pd è sempre stato al governo pur avendo perso sistematicamente tutte le elezioni.hadi, il nostro obiettivo primario sarà quello dia liberare il genio creativo italiano, ...

Ore 13.50 - 'Laha votato contro i 209 miliardi del Recovery. E Crosetto ora dichiara che ... dalla promozione dell'uguaglianza di genere; dall'impegno per la pace, il disarmo e ildella ...La leader di Fratelli d'Italia in una nota, poi, esprime per 'ildell'outlook sul debito ... E Giorgiaavverte: 'Siamo in clamoroso ritardo sull'esecuzione dei progetti del Pnrr , e l'... Roma, 6 ago. (askanews) – "Preoccupa il taglio dell'outlook sul debito italiano da parte dell'agenzia di rating Moody's, che si aggiunge alla drastica revisione delle stime di crescita del Pil italian ...La leader di FdI: "la Nazione non può più rimanere ostaggio delle loro liti interne e della loro bramosia di potere". E avverte: "Italia in ritardo su Pnrr, il Paese torni a correre".