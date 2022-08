LIVE Canoa velocità, Mondiali 2022 in DIRETTA: Craciun e Santini puntano al podio nel C2 500! Occhio a Carlo Tacchini (Di sabato 6 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari, tv, streaming ed italiani in gara venerdì 5 agosto – Le speranze di medaglie dell’Italia – La cronaca della seconda giornata di gare – I convocati dell’Italia ai Mondiali di Halifax – Il calendario del Mondiali di Canoa di Halifax 2022 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta e penultima giornata di gare dei Mondiali di Canoa velocità in programma ad Halifax in Canada. E’ giornata di finali in Canada. Si assegnano ben 17 titoli nella sessione pomeridiana (orario italiano), cinque nella paraCanoa e 12 nella Canoa sprint, mentre nella sessione serale si disputeranno solo finali B e C. L’Italia dà ... Leggi su oasport (Di sabato 6 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari, tv, streaming ed italiani in gara venerdì 5 agosto – Le speranze di medaglie dell’Italia – La cronaca della seconda giornata di gare – I convocati dell’Italia aidi Halifax – Il calendario deldidi HalifaxBuongiorno e benvenuti alladella quarta e penultima giornata di gare deidiin programma ad Halifax in Canada. E’ giornata di finali in Canada. Si assegnano ben 17 titoli nella sessione pomeridiana (orario italiano), cinque nella parae 12 nellasprint, mentre nella sessione serale si disputeranno solo finali B e C. L’Italia dà ...

zazoomblog : LIVE Canoa velocità Mondiali 2022 in DIRETTA: undici equipaggi azzurri in cerca della finale. L’Italia punta al pod… - zazoomblog : LIVE Canoa velocità Mondiali 2022 in DIRETTA: Tacchini ed il K2 azzurro in finale. Ultime batterie con Craciun-Sant… - zazoomblog : LIVE Canoa velocità Mondiali 2022 in DIRETTA: tanti azzurri a caccia di posti in finale! - #Canoa #velocità… - zazoomblog : LIVE Canoa velocità Mondiali 2022 in DIRETTA: Alessio Bedin d’argento nella Paracanoa! Santini-Craciun Crenna e Alf… - zazoomblog : LIVE Canoa velocità Mondiali 2022 in DIRETTA: Santini-Craciun Crenna e Alfonsi ok! Attesa per Tacchini. Klokpah in… -