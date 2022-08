La Serbia ha un problema con il gioco d’azzardo

Leggi su linkiesta

(Di sabato 6 agosto 2022) Articolo originariamente pubblicato su Osservatorio Balcani Caucaso e Transeuropa Nella città di Novi Sad, une delle tre Capitali europee della Cultura 2022, ci sono oltre centotrenta sale scommesse, un numero decisamente sproporzionato rispetto a quello dei teatri (solo tre) e centri culturali (otto) presenti nella città. Camminando per le vie di Novi Sad ad ogni passo ci si imbatte in casinò e sale scommesse, che sembrano moltiplicarsi come funghi ogni giorno che passa. L’ingresso alle sale scommesse è vietato ai ragazzi di età inferiore ai 18 anni, eppure non è raro vedere i minorenni seduti ai tavolini all’esterno dei locali di questo tipo a consumare bevande offerte a prezzi economici. A volte riescono anche ad entrarvi, spendendo l’intera paghetta per giocare alla roulette e alle slot machine. Stando ai dati che i giornalisti del portale Voice hanno ottenuto dell’Agenzia serba ...