Incendi | in fiamme la pineta intorno al Castel del Monte

(Adnkronos) – Vasto Incendio nella pineta del Castel del Monte. Sul posto sono in azione Canadair, vigili del fuoco, protezione civile e forze dell'ordine. Evacuato il Castello federiciano, oltre a ville e strutture ricettive della zona. In campo anche la Croce rossa di Andria. "È in corso assistenza alla popolazione di ville e strutture ricettive della zona, e assistenza ai volontari e Vigili del fuoco impegnati nella gestione dell'Incendio…", scrive la Cri locale su Facebook.

