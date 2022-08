(Di sabato 6 agosto 2022) Valeria Zeppilli - L’ è un’imposta diretta che colpisce la componente immobiliare del patrimonio dei cittadini, pronto il nuovo modello per la dichiarazione 2022.

stefanol2006 : @FelipeKarmelo @FartFromAmerika @CharmesBukowski @heyjude_90 @VoceIddio @FernanaBot Buon per te. Se tutti hanno una… - giuseppeivan : RT @gspazianitesta: Fra le varie misure proposte da @Confedilizia_ c'è l'eliminazione dell'IMU - almeno temporanea - nei nostri splendidi m… - hisbobness_ : @manginobrioches La patrimoniale farebbe volatilizzare la ricchezza mobile, sugli immobili esiste già: si chiama IMU. - romi_andrio : RT @gspazianitesta: Fra le varie misure proposte da @Confedilizia_ c'è l'eliminazione dell'IMU - almeno temporanea - nei nostri splendidi m… - manuelbett : @be09f016045643c @AlexBazzaro Si cosa la volete mettere? Sulla casa, sui terreni? Ah no c'è già si chiama IMU... Su… -

Le più sicure e menoe Tasi 2020 unica tassa. Aumenti forti previsti. Ecco per chi Taglio cuneo fiscale cosa cambia per stipendi 2020. Aumento previsto con Governo Pd - M5S ALTRE CATEGORIE ...Commisurare il peso dell'e della TARI al numero dei giorni in cui la struttura ricettiva è aperta e al tasso di effettiva occupazione. Applicare alle attività ricettive, che producono rifiuti ...Il PD di Enrico Letta si sposta a sinistra dopo l'alleanza abortita con Calenda. Oltre alla patrimoniale rilancerà l'IMU sulla prima casaPubblicato, ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. n. 50/2016 un nuovo criterio ambientale minimo relativo agli arredi ...