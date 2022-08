GF Vip 7, Ciacci non è il primo sieropositivo a partecipare? Ce ne sarebbero stati altri (Di sabato 6 agosto 2022) Qualche giorno fa, Giovanni Ciacci ha rivelato di essere affetto da HIV e di voler raccontare la sua storia in occasione della settima edizione del Grande Fratello Vip. La sua rivelazione ha fatto molto scalpore, anche perché è il primo concorrente sieropositivo a partecipare ad un reality. Ma è davvero così? Alcuni esperti spiegano che ce ne sarebbero stati altri, ovviamente mai rivelati. Intanto, lo stesso opinionista ha raccontato che il mondo dello spettacolo sarebbe pieno di sieropositivi. Vox Populi rivela: “Il mondo dello spettacolo pieno di sieropositivi” Dopo la confessione di Giovanni Ciacci, l'influencer Deianira Marzano fa una rivelazione scottante ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 6 agosto 2022) Qualche giorno fa, Giovanniha rivelato di essere affetto da HIV e di voler raccontare la sua storia in occasione della settima edizione del Grande Fratello Vip. La sua rivelazione ha fatto molto scalpore, anche perché è ilconcorrentead un reality. Ma è davvero così? Alcuni esperti spiegano che ce ne, ovviamente mai rivelati. Intanto, lo stesso opinionista ha raccontato che il mondo dello spettacolo sarebbe pieno di sieropositivi. Vox Populi rivela: “Il mondo dello spettacolo pieno di sieropositivi” Dopo la confessione di Giovanni, l'influencer Deianira Marzano fa una rivelazione scottante ...

PDUmorista : Alfonso Signorini cambia regolamento per Giovanni Ciacci, sieropositivo al Gf Vip. Lui sarà la quota 'Caso Umano',… - VanityFairIt : «Ciacci io lo volevo già l’anno scorso. Ma era risultato positivo all’Hiv, e per il vecchio regolamento di tutti i… - StigmabaseE : RT @StigmabaseE: [Stigmabase LGBT+] Giovanni Ciacci rivela: 'Sono sieropositivo'. È il primo concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip… - infoitcultura : GF Vip, Signorini parla di Giovanni Ciacci: 'Abbiamo modificato il regolamento, vogliamo sfatare un tabù contro l'A… - infoitcultura : Giovanni Ciacci al Gf Vip, Alfonso Signorini costretto a cambiare il regolamento per la sua malattia -