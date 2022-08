Fulham-Liverpool 2-2, Klopp: “Sono molto deluso, questo pari vale una sconfitta” (Di sabato 6 agosto 2022) “Oggi Sono molto, molto deluso. Ho sempre detto che mi sento molto più responsabile nelle sconfitte che nelle vittorie: questa è la mia natura. La prestazione di oggi è una sconfitta, il risultato di parità magari dice altro, ma per me questo pari vale una sconfitta. Ora dobbiamo capire cosa sia successo. Vincere senza imparare nulla sarebbe stato molto peggio che prendere un punto imparando qualcosa. Quelli visti oggi non eravamo noi“. Queste Sono le recenti dichiarazioni di Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, esplicitate al termine del match con il Fulham. I Reds non Sono andati oltre il ... Leggi su sportface (Di sabato 6 agosto 2022) “Oggi. Ho sempre detto che mi sentopiù responsabile nelle sconfitte che nelle vittorie: questa è la mia natura. La prestazione di oggi è una, il risultato dità magari dice altro, ma per meuna. Ora dobbiamo capire cosa sia successo. Vincere senza imparare nulla sarebbe statopeggio che prendere un punto imparando qualcosa. Quelli visti oggi non eravamo noi“. Questele recenti dichiarazioni di Jurgen, allenatore del, esplicitate al termine del match con il. I Reds nonandati oltre il ...

