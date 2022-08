Francesca Chillemi in lutto: «Non è un addio, sei parte di me» (Di sabato 6 agosto 2022) L'attrice Francesca Chillemi sta vivendo un lutto molto difficile: nelle scorse ore si è ritrovata a dire addio all'adorata nonna «Ciccina». A rendere pubblica la triste notizia è stata lei stessa, con un commovente post Instagram. Amici, colleghi e semplici fan si sono stretti attorno al suo dolore. Francesca Chillemi lutto: addio alla nonna Con uno scatto postato su Instagram, Francesca Chillemi ha annunciato ai fan che sta vivendo un terribile lutto. Nella tarda serata di venerdì 5 agosto 2022, l'attrice ha rivelato che sua nonna «Ciccina» è volata in cielo. Nell'immagine condivisa sui social, l'interprete appare accanto alla familiare, in uno dei tanti momenti che hanno trascorso insieme. «Nonna ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 6 agosto 2022) L'attricesta vivendo unmolto difficile: nelle scorse ore si è ritrovata a direall'adorata nonna «Ciccina». A rendere pubblica la triste notizia è stata lei stessa, con un commovente post Instagram. Amici, colleghi e semplici fan si sono stretti attorno al suo dolore.alla nonna Con uno scatto postato su Instagram,ha annunciato ai fan che sta vivendo un terribile. Nella tarda serata di venerdì 5 agosto 2022, l'attrice ha rivelato che sua nonna «Ciccina» è volata in cielo. Nell'immagine condivisa sui social, l'interprete appare accanto alla familiare, in uno dei tanti momenti che hanno trascorso insieme. «Nonna ...

fanpage : È una delle fiction più attese della prossima stagione di Canale 5 e ora “Viola come il mare” ha anche un promo, in… - CY_supporting11 : RT @AlbertoFuschi: Viola come il mare, la fiction con Francesca Chillemi e Can Yaman arriva ufficialmente a fine settembre su Canale 5. #Vi… - true_colors95 : RT @larryhlbe: per la serie solo i veri fan di #UnMedicoInFamiglia sanno: -il primo bacio di Ciccio è stato Alessandra Mastronardi - poco… - figliadellarai : RT @larryhlbe: per la serie solo i veri fan di #UnMedicoInFamiglia sanno: -il primo bacio di Ciccio è stato Alessandra Mastronardi - poco… - _emmaisart : RT @larryhlbe: per la serie solo i veri fan di #UnMedicoInFamiglia sanno: -il primo bacio di Ciccio è stato Alessandra Mastronardi - poco… -