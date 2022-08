"Flat tax al 23% per tutti per combattere l'oppressione fiscale" (Di sabato 6 agosto 2022) Silvio Berlusconi torna sui social per presentare un nuovo punto del programma di Forza Italia in vista delle elezioni del 25 settembre Leggi su ilgiornale (Di sabato 6 agosto 2022) Silvio Berlusconi torna sui social per presentare un nuovo punto del programma di Forza Italia in vista delle elezioni del 25 settembre

matteosalvinimi : #Salvini: Spero che chi non vuole andare a votare perché 'non cambia niente' cambi idea. Io prometto quello che so… - matteosalvinimi : #Salvini: Chi sceglie la Lega sceglie la pace fiscale per fermare le cartelle esattoriali, la flat tax da estendere… - matteosalvinimi : #Salvini: La patrimoniale di Letta? Una follia. L'ultima delle cose intelligenti da fare. I giovani si aiutano con… - Anna3Pellegrini : RT @Gianluc54410558: @Misurelli77 Voglio vedere anche quando farà la flat tax, mettendo alla fame chi vive di lavoro o di pensione, quando… - RubenRovatii : RT @berlusconi: Una pillola al giorno del nostro programma dovrebbe levare di torno la sinistra. La pillola sono le tasse. Quando saremo al… -