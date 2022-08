Danilo, spazio ridotto all’osso: è tutta colpa sua (Di sabato 6 agosto 2022) Danilo ha dimostrato di saper crescere negli ultimi anni, ma la Juve non sembra interessata a continuare il rapporto tra le parti in futuro. Uno dei giocatori che indubbiamente ha dimostrato in questi ultimi anni dia essere stato in grado di crescere a tal punto da poter diventare un punto fermo della Juventus è stato il brasiliano Danilo, ma sono bastate solamente un paio di amichevoli negative in estate per rimettere tutto in discussione per il futuro. LaPresseLe prestazioni statunitense della Juventus sono state davvero molto a fasi alterne, tanto è vero che la Vecchia Signora ha ottenuto tutti i risultati possibili, con la vittoria che è arrivata contro i messicani del Chivas di Guadalajara, il pareggio che invece è stato ottenuto contro il Barcellona, mentre la sconfitta con i campioni in carica del Real Madrid. In particolar modo dell’ultima ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 6 agosto 2022)ha dimostrato di saper crescere negli ultimi anni, ma la Juve non sembra interessata a continuare il rapporto tra le parti in futuro. Uno dei giocatori che indubbiamente ha dimostrato in questi ultimi anni dia essere stato in grado di crescere a tal punto da poter diventare un punto fermo della Juventus è stato il brasiliano, ma sono bastate solamente un paio di amichevoli negative in estate per rimettere tutto in discussione per il futuro. LaPresseLe prestazioni statunitense della Juventus sono state davvero molto a fasi alterne, tanto è vero che la Vecchia Signora ha ottenuto tutti i risultati possibili, con la vittoria che è arrivata contro i messicani del Chivas di Guadalajara, il pareggio che invece è stato ottenuto contro il Barcellona, mentre la sconfitta con i campioni in carica del Real Madrid. In particolar modo dell’ultima ...

