Castello di Santa Severa, ad agosto visite guidate fin sulla Torre Saracena: orari e costi (Di sabato 6 agosto 2022) Santa Marinella – La cultura non va in ferie: per tutto il mese di agosto partono gli appuntamenti con le visite guidate al Castello di Santa Severa, spazio della Regione Lazio gestito dalla società regionale LazioCrea in collaborazione con il Comune di Santa Marinella. Le visite prenotabili sia on line che in biglietteria permettono al pubblico di scoprire la storia millenaria del complesso monumentale dal giovedì alla domenica. Comprese nella visita guidata nel borgo l’ingresso ai suoi due musei, alla mostra permanente di abiti d’epoca, alla mostra temporanea di Pat Carra , al Battistero con gli affreschi della scuola di Antoniazzo Romano recentemente restaurati, il Borgo e la Rocca, un esempio di continuità di vita e di storia. Alle ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 6 agosto 2022)Marinella – La cultura non va in ferie: per tutto il mese dipartono gli appuntamenti con lealdi, spazio della Regione Lazio gestito dalla società regionale LazioCrea in collaborazione con il Comune diMarinella. Leprenotabili sia on line che in biglietteria permettono al pubblico di scoprire la storia millenaria del complesso monumentale dal giovedì alla domenica. Comprese nella visita guidata nel borgo l’ingresso ai suoi due musei, alla mostra permanente di abiti d’epoca, alla mostra temporanea di Pat Carra , al Battistero con gli affreschi della scuola di Antoniazzo Romano recentemente restaurati, il Borgo e la Rocca, un esempio di continuità di vita e di storia. Alle ...

StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: #domenicalmuseo, il 7 agosto ingresso gratuito in questi musei: Palazzo Spinola e Palazzo Reale Musei archeologici di #Ch… - SonyProf : RT @AngelaM49121183: - 23 e saremo li sotto il palco a cantare con te.....Castello di Santa Severa ...#deddy ?????? - ElenaDelfino5 : RT @BabboleoNews: #domenicalmuseo, il 7 agosto ingresso gratuito in questi musei: Palazzo Spinola e Palazzo Reale Musei archeologici di #Ch… - rosina_70 : RT @BabboleoNews: #domenicalmuseo, il 7 agosto ingresso gratuito in questi musei: Palazzo Spinola e Palazzo Reale Musei archeologici di #Ch… - PatriziaOrlan11 : RT @BabboleoNews: #domenicalmuseo, il 7 agosto ingresso gratuito in questi musei: Palazzo Spinola e Palazzo Reale Musei archeologici di #Ch… -