Canoa velocità, Mondiali 2022: nel C2 500 abdicano Nicolae Craciun e Daniele Santini. Gli azzurri sono quinti (Di sabato 6 agosto 2022) Si sta tenendo la quarta giornata di gare dei Mondiali senior 2022 di Canoa velocità e paraCanoa: ad Halifax, in Canada, è andata in scena l’unica Finale A odierna in una specialità olimpica con la presenza dell’Italia. Nel C2 500 maschile Nicolae Craciun e Daniele Santini sono quinti. Gli azzurri erano campioni in carica nel C2 500 ed avevano centrato il passaggio diretto in Finale A vincendo la batteria, ma oggi non sono riusciti a difendere il titolo ed hanno abdicato, classificandosi in quinta posizione col tempo di 1:48.02, a 1.70 dal crono che è valso l’oro. I nuovi campioni del mondo sono gli iberici Cayetano Garcia e Pablo Martinez, vincitori ... Leggi su oasport (Di sabato 6 agosto 2022) Si sta tenendo la quarta giornata di gare deiseniordie para: ad Halifax, in Canada, è andata in scena l’unica Finale A odierna in una specialità olimpica con la presenza dell’Italia. Nel C2 500 maschile. Glierano campioni in carica nel C2 500 ed avevano centrato il passaggio diretto in Finale A vincendo la batteria, ma oggi nonriusciti a difendere il titolo ed hanno abdicato, classificandosi in quinta posizione col tempo di 1:48.02, a 1.70 dal crono che è valso l’oro. I nuovi campioni del mondogli iberici Cayetano Garcia e Pablo Martinez, vincitori ...

TV7Benevento : Canoa: Mondiali velocità, 4 barche azzurre in finale - - zazoomblog : Canoa velocità oggi Mondiali 2022: orari sabato 6 agosto programma tv streaming italiani in gara - #Canoa #velocità… - zazoomblog : LIVE Canoa velocità Mondiali 2022 in DIRETTA: Craciun e Santini puntano al podio nel C2 500! Occhio a Carlo Tacchin… - OA_Sport : #CANOAVELOCITA' Altre due barche in Finale A ai Mondiali grazie a Giacomo Cinti e a Irene Burgo - sportface2016 : #Canoa, Mondiali velocità: #Mancarella sfiora la medaglia nel KL2 200, #Tacchini in finale nel C1 500 -