Torta di mele light pronta in 5 minuti, anche meno! (Di venerdì 5 agosto 2022) Vediamo insieme come possiamo realizzare una buonissima Torta alle mele che vi permetterà di fare un figurone anche all’ultimo minuto. Oggi vi vogliamo stupire con una ricetta veramente incredibile, ovvero una Torta di mele che vi lascerà senza parole per via del risulto ma anche del pochissimo tempo che ci vuole per realizzarla. (pixabay)Come vi diciamo sempre, poi, potete aggiungere anche cioccolato o altri ingredienti che vi piacciono per personalizzare la vostra Torta e renderla ancora più speciale, quindi non ci dilunghiamo troppo e vediamo meglio insieme. Questo dolce è la soluzione per una merenda con gli amici all’ultimo minuto fatta in casa, senza comprare nulla di già pronto, e poi è talmente veloce nella sua ... Leggi su formatonews (Di venerdì 5 agosto 2022) Vediamo insieme come possiamo realizzare una buonissimaalleche vi permetterà di fare un figuroneall’ultimo minuto. Oggi vi vogliamo stupire con una ricetta veramente incredibile, ovvero unadiche vi lascerà senza parole per via del risulto madel pochissimo tempo che ci vuole per realizzarla. (pixabay)Come vi diciamo sempre, poi, potete aggiungerecioccolato o altri ingredienti che vi piacciono per personalizzare la vostrae renderla ancora più speciale, quindi non ci dilunghiamo troppo e vediamo meglio insieme. Questo dolce è la soluzione per una merenda con gli amici all’ultimo minuto fatta in casa, senza comprare nulla di già pronto, e poi è talmente veloce nella sua ...

bestpartofdream : @bbiancawhite Mi fido di te bianca ma la torta di mele non mi piace - bbiancawhite : Ma quanto è bona sta torta di mele che mi sto mangiando vorrei che la assaggiaste così per darmi ragione - sono_selvatica : RT @sono_selvatica: Buondì my friends!! Ho preso anche una fetta di torta di mele, lascio? Tanto ormai per la prova costume, non c’è molto… - PonsPons5 : RT @sono_selvatica: Buondì my friends!! Ho preso anche una fetta di torta di mele, lascio? Tanto ormai per la prova costume, non c’è molto… - kittesencoola : RT @sono_selvatica: Buondì my friends!! Ho preso anche una fetta di torta di mele, lascio? Tanto ormai per la prova costume, non c’è molto… -