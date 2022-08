Pensioni, aumenti del 2,2% in arrivo dal Decreto Aiuti bis: per chi e quando ci sarà (Di venerdì 5 agosto 2022) Pensioni: il Governo Draghi nel Decreto Aiuti bis che entrerà in vigore a breve, tra le tante manovre ha previsto un ritocco delle mensilità per alcune categorie. L’aiuto in termini economici arriverà negli ultimi mesi dell’anno. Pensioni, aumenti del 2,2% in arrivo dal Decreto Aiuti bis: per chi È trapelata la prima bozza del nuovo Decreto Aiuti alla quale ha lavorato il Governo nel corso delle ultime settimane. Tra le misure incluse nel documento, figurano anche la rivalutazione delle Pensioni e il taglio al cuneo contributivo. Per quanto riguarda la rivalutazione delle Pensioni, è atteso un aumento pari al 2,2%. Nell’ultima bozza del Decreto si sottolinea che ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 5 agosto 2022): il Governo Draghi nelbis che entrerà in vigore a breve, tra le tante manovre ha previsto un ritocco delle mensilità per alcune categorie. L’aiuto in termini economici arriverà negli ultimi mesi dell’anno.del 2,2% indalbis: per chi È trapelata la prima bozza del nuovoalla quale ha lavorato il Governo nel corso delle ultime settimane. Tra le misure incluse nel documento, figurano anche la rivalutazione dellee il taglio al cuneo contributivo. Per quanto riguarda la rivalutazione delle, è atteso un aumento pari al 2,2%. Nell’ultima bozza delsi sottolinea che ...

