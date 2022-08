Nancy Pelosi a Taiwan, una mossa disperata mentre il piano dei dems cade a pezzi (Di venerdì 5 agosto 2022) di Gianluigi Perrone* Qualcuno lecitamente si sarà chiesto come sia possibile che la terza carica dell’amministrazione americana, Nancy Pelosi, abbia preso decisione di testa sua e sia volata in Asia per far scoppiare la terza guerra mondiale. La Speaker della Casa Bianca, che si è guadagnata il grazioso nomignolo di “Satana” dai suoi oppositori politici filo-trumpiani, non era certo nuova queste iniziative. No, non parliamo delle proteste del ’91 a Pechino, ma del più recente 2020, quando Pelosi promosse il venticinquesimo emendamento che prevede la perdita dei poteri del Potus (President of the United States) in caso di incapacità di intendere e di volere. Avremmo dovuto ricordarcene quando Sleepy Joe mostrava i primi segni di demenza, stringendo la mano ai fantasmi di Lincoln e Jefferson. Si direbbe quindi che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 agosto 2022) di Gianluigi Perrone* Qualcuno lecitamente si sarà chiesto come sia possibile che la terza carica dell’amministrazione americana,, abbia preso decisione di testa sua e sia volata in Asia per far scoppiare la terza guerra mondiale. La Speaker della Casa Bianca, che si è guadagnata il grazioso nomignolo di “Satana” dai suoi oppositori politici filo-trumpiani, non era certo nuova queste iniziative. No, non parliamo delle proteste del ’91 a Pechino, ma del più recente 2020, quandopromosse il venticinquesimo emendamento che prevede la perdita dei poteri del Potus (President of the United States) in caso di incapacità di intendere e di volere. Avremmo dovuto ricordarcene quando Sleepy Joe mostrava i primi segni di demenza, stringendo la mano ai fantasmi di Lincoln e Jefferson. Si direbbe quindi che ...

Agenzia_Ansa : La Cina dà il via alle più grandi esercitazioni militari mai fatte intorno a Taiwan. Taipei: 'Preparati alla guerra… - _Nico_Piro_ : Da questo editoriale di Friedman @nytimes emerge che esponenti amministrazione USA sono molto più preoccupati di qu… - Agenzia_Ansa : Taiwan, esercitazioni militari cinesi: lanciati missili balistici. Dimostrazione di forza dopo la visita a Taipei d… - Affaritaliani : Nancy Pelosi: 'Gli Usa non permetteranno l'isolamento di Taiwan' - Naty46967247 : RT @fradicioni: #BREAKING La #Cina annuncia sospensione della cooperazione con gli USA in tutta una serie di settori - colloqui militari, c… -